Brandweer Ieper verkoopt dit jaar kalenders online Christophe Maertens

26 augustus 2020

08u42 0 Ieper De Ieperse brandweer doet dit jaar geen deur-aan-deurverkoop van kalenders wegens corona. Wel werd een online-alternatief uitgewerkt.

De brandweer organiseert traditiegetrouw in het najaar de deur-aan-deur kalenderverkoop. Dit jaar gaat dat niet door, omwille van de coronacrisis. De Ieperse spuitgasten lanceren daarom een onlineverkoop. Mensen die de brandweer willen steunen kunnen een formulier invullen dat ze hier vinden. Zodra de betaling is ontvangen, stuurt de brandweer een kalender op. Betalen voor de kalender kan op de bankrekening van Vriendenkring Brandweer Ieper vzw: BE82 7350 5564 7268 met de vermelding van voornaam, naam en Kalender in de mededeling. Een brandweerkalender kost 5 euro. Met de opbrengst organiseert Vriendenkring Brandweer Ieper evenementen voor brandweerlui, ambulanciers en hun familie. Dat kan gaan van een fietstocht tot het Paasontbijt en het Sint-Barbarafeest.