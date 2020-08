Brandweer haalt vrouw uit Ieperse vestingen die tot haar middel in de modder vastzit Alexander Haezebrouck

13 augustus 2020

De brandweer moest donderdag rond 10 uur een vrouw uit de vestingen in Ieper halen. De vrouw zat tot haar middel in het water en kwam vast te zitten in de modder. De brandweer kon de verwarde vrouw veilig uit het water halen, waarna ze overgebracht werd naar het ziekenhuis.