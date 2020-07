Brandje op terras boven Spar snel geblust



Alexander Haezebrouck

31 juli 2020



Op het dak van grootwarenhuis Spar langs de Meenseweg in Ieper ontstond vrijdagavond omstreeks 19 uur een brandje. Op het dak is een terras van een appartement. Enkele assen van een asbak waren onder de dakbedekking terechtgekomen waardoor een grote rookwolk ontstond. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De Spar zelf kon gewoon open blijven, niemand hoefde geëvacueerd te worden.