Brandje in winkelstraat snel onder controle VHS

25 juli 2019

De brandweer rukte donderdagavond rond kwart voor zes uit naar de Boterstraat. Daar was een brand gemeld. Ter plaatse bleek dat de motor van een airco vuur had gevat. Oorzaak was oververhitting, niet onlogisch bij de temperatuur van de dag. Het vuur was in een handomdraai bedwongen met een CO 2 -blusser. De schade bleef beperkt. De interventie van de brandweer lokte wel wat nieuwsgierigen in de winkelstraat.