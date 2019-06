Brandhoek krijgt nieuw asfalt Christophe Maertens

19 juni 2019

Op Brandhoek in Vlamertinge zullen tot 26 juni werken uitgevoerd worden. In de Sint-Pieterstraat, meer bepaald in het deel tussen de Gasthuisstraat en Kleine Branderstraat, zijn werken bezig. Nog tot 26 juni wordt er asfalt gegoten. Het verkeer kan omrijden via de Poperingseweg en de Steenmolenstraat.