Brand in keuken appartement door potje op vuur LSI

19 september 2019

18u54

Bron: LSI 0 Ieper Een potje dat te lang op het vuur heeft blijven staan, heeft donderdag rond 17 uur brand veroorzaakt in de keuken van een appartement in het centrum van Ieper. Er raakte niemand gewond en de schade bleef beperkt.

Een overbuurvrouw merkte op dat er heel wat rook uit het appartement op de eerste verdieping boven de kantoren van onlinewinkel Bysix in de Diksmuidestraat kwam. “Het gezin stond aan het raam en riep dat ik de brandweer moest bellen”, vertelt ze. “Dat deed ik dan ook.”

Nog voor de brandweerter plaatse was, schoot een voorbijganger, die ook brandweerman was, te hulp. Hij kon het vuur in de keuken met een poederblusser blussen. Het Franstalige gezin met twee kinderen kon ongedeerd hun appartement verlaten. De brandweer moest niet meer blussen, maar ventileerde wel nog het gebouw. De schade bleef beperkt tot de kookplaat en de dampkap in de keuken. Het gezin kan er blijven wonen.