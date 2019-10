Brand in kalkoenkwekerij snel geblust LSI

17 oktober 2019

21u20

Bron: LSI 0 Ieper Langs de Poperingseweg in Vlamertinge (Ieper) is donderdag rond 17u brand ontstaan in een kalkoenkwekerij.

De brandweer van de zone Westhoek snelde in grote getale ter plaatse. De aanwezigheid van stro in de stal liet weinig goeds vermoeden. Maar bij aankomst bleek het om een beperkte brand te gaan. Na een kwartiertje was alles al onder controle. De schade bleef beperkt.