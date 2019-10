Brand aan sauna vernielt wellness Alflex, rookmelder alarmeert uitbaters Lieven Samyn

12 oktober 2019

15u08 1 Ieper Een hevige brand heeft vrijdagnacht de volledige wellnessruimte van bad- en bedhuis Alflex in Ieper vernield. Rookmelders in hun woning haalden uitbaters en bewoners Jo Flamen en Charlotte Staelens uit hun slaap. “Gelukkig hadden we geen gasten meer”, prijst het koppel zich nog gelukkig.

Vijf jaar geleden startte marketeer Jo, die zich omschoolde tot lichaamstherapeut, langs de Diksmuidseweg achter zijn woning met de uitbating van een wellness met sauna, stoombad, infrarood, bubbelbad en een exclusieve houtverwarmde ‘Dutch Tub’. Ook overnachten in een Auping bed met een wijds zicht op de Ieperse velden was mogelijk. Vrijdagnacht sloeg het noodlot evenwel toe. “De laatste gasten vertrokken rond middernacht”, aldus het Jo en Charlotte, die beroepshalve thuisverpleegkundige is maar haar steentje ook bijdraagt tot de werking van de wellness en medische pedicures voor haar rekening neemt. “Alles leek in orde tot we even over 2u gepiep van de rookmelder in onze gang hoorden.” “Ik dacht nog even dat het een geluidje van mijn nieuwe gsm was”, vervolgt Jo. “Maar toen we in de gang kwamen, zagen we meteen een dikke rook en verwittigden we de hulpdiensten.”

De brandweer van de zone Westhoek was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de wellness zware schade opliep. Vermoedelijk ontstond de brand aan de sauna. “Er moet een enorme hitte zijn geweest”, aldus Jo. “Alles is vernield, gesmolten of ligt onder een dikke laag roet. Maar gelukkig overnachtten er geen gasten.”

Voor Jo en Charlotte zat er zaterdag niets anders op dan reservaties te annuleren en voorschotten terug te betalen. “Eerst die van dit weekend, daarna de latere reservaties. We waren tot januari zo goed als volboekt. Dat wordt nog een serieuze financiële dobber.” Of de wellness nog heropgebouwd zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. “Wellicht wel”, durft Jo toch al wat naar de toekomst te kijken. “Het is een deel van mijn inkomen. Maar het zal wel enkele maanden duren en flink wat nieuwe investeringen vergen.”

De massages, voetreflexologie, medische pedicures en lymfedrainages kunnen Jo en Charlotte wél nog blijven aanbieden. Die vinden in aparte ruimtes plaats. Tot slot heeft het koppel nog één goede raad. “Schaf een rookmelder aan”, klinkt het in koor. “Die zorgde er voor dat de schade niet nog groter werd én we tijdig wakker werden. De rook was al helemaal tot in onze woning doorgedrongen. Wel vreemd dat de rookmelder in de wellness zelf niet functioneerde. Mogelijk was de hitte zo groot dat het toestel zelf onmiddellijk smolt.”