Bovenop het aanbod van de federale overheid: gratis mondmasker van de stad voor elke Ieperling VHS

26 april 2020

09u21 0 Ieper Een Belgisch bedrijf levert straks 40.000 wasbare mondmaskers aan de stad Ieper. Elke inwoner krijgt zo’n masker, voor kinderen jonger dan twaalf is een aangepast formaat voorzien. Een precieze datum waarop de maskers bedeeld worden, is er nog niet. Maar het zal snel gaan.

De federale overheid maakte eerder al bekend dat elk van ons een mondmasker en twee filters krijgt. De stad Ieper doet echter ook een inspanning. “We bestelden 40.000 herbruikbare en wasbare mondmaskers”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Tussen de twee lagen van de stoffen maskers kan ook nog een filter gestopt worden. Kinderen, jonger dan twaalf, krijgen een apart formaat van masker. We zullen ook duidelijke instructies en tips meegeven voor het gebruik van de mondmaskers. We merken dat daar nog veel vragen rond zijn. Mondmaskers correct dragen, is net belangrijk om de beste bescherming te kunnen bieden.”

Provincie springt bij

Stad Ieper en het stadsbestuur van Kortemark sloegen de handen in elkaar om de aankoop van mondmaskers voor de Westhoek te coördineren. Ook gemeenten van buiten de Westhoek sloten zich daarbij aan. In totaal worden zo ruim 260.000 mondmaskers aangekocht voor 17 gemeentes. De provincie springt financieel bij. Mondmaskers worden vanaf 4 mei verplicht in het openbaar vervoer. Er is ook een aanbeveling om ze te dragen in openbare ruimtes.