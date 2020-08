Bouwonderneming Desodt is failliet, tien arbeiders en drie bedienden verliezen hun job Erik De Block

06 augustus 2020

16u25 0 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de nv Bouwonderneming Desodt ui de Steverlyncklaan in Ieper failliet verklaard. Het gaat om een familiebedrijf met een rijke geschiedenis. Tien arbeiders en drie bedienden verliezen hun job. Tijdens hun bouwverlof kregen ze telefoon dat het is afgelopen. Pijnlijk alvast.

De rechtbank heeft advocaat Frank Lesage uit Moorslede aangesteld als curator. Hij bezocht de firma donderdagvoormiddag. “Er blijkt een enorm sociaal passief, het klassiek verhaal eigenlijk”, aldus meester Lesage. “De zaakvoerder zag er geen toekomst meer in.”

Bouwonderneming Desodt uit Ieper is een begrip. Niet alleen in Ieper, maar ook in de Westhoek en heel West-Vlaanderen. Bouwonderneming Desodt was sinds jaar en dag een betrouwbare partner voor tal van renovaties en restauraties bij openbare instellingen, overheidsgebouwen en bedrijven. Het gaat alvast om een aannemer met heel wat referenties.

Het begon destijds in oktober 1977. De vader van Maurice Desodt was de stichter. Nadien kwam zoon Mario aan het roer. Met Marlon Desodt stond ondertussen de vierde generatie klaar. Hij kon rekenen op de ervaring en kennis van zijn vader. “Voor ons is dit faillissement een complete verrassing”, aldus vakbondssecretaris Stefaan Vandaele (ACV Bouw). “Er was alvast geen enkele indicatie dat er een faling zou volgen. Voor zover bekend, ging het om een bedrijf dat goed draaide.”

Meer dan waarschijnlijk speelde ook de aanslepende coronacrisis een rol. “Wat best kan maar volgens onze informatie zaten de werknemers door het virus niet veel thuis”, geeft Vandaele aan. Bouwonderneming Desodt was bezig op een drietal verschillende werven. “Het gaat allemaal om overheidsopdrachten”, zegt de curator. “Alles op die werven is perfect geregeld. Om een andere aannemer te vinden, zal sowieso voor die werven een nieuwe aanbesteding moeten volgen.”

Zoon Marlon Desodt werd in maart bestuurder van een andere firma: Dema Build, gespecialiseerd in projectontwikkeling. “Wat ik weet, is dat de zoon de intentie had om de firma van zijn vader over te nemen maar dat gaat alvast niet door”, aldus Frank Lesage.

Het personeel wordt maandagmorgen op het bedrijf verwacht en krijgt er van de advocaat van de onderneming tekst en uitleg.