Bouwonderneming Desodt failliet Erik De Block

05 augustus 2020

18u22 7 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de nv Bouwonderneming Desodt uit de Karel Steverlyncklaan in Ieper failliet verklaard. Het gaat om een familiebedrijf met een rijke geschiedenis.

Het bedrijf werd opgestart door Maurice Desodt. Nadien kwam zoon Mario aan het roer. Met Marlon Desodt stond ondertussen de derde generatie klaar. Hij kon rekenen op de ervaring en kennis van zijn vader.

Bouwonderneming Desodt uit Ieper is een begrip. Niet alleen in Ieper, maar ook in de Westhoek en heel West-Vlaanderen. Bouwonderneming Desodt was sinds jaar en dag een betrouwbare partner voor tal van renovaties en restauraties bij openbare instellingen, overheidsgebouwen en bedrijven. De rechtbank heeft advocaat Frank Lesage uit Moorslede aangesteld als curator.