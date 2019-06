Bouwfirma’s krijgen tot 28.800 euro boete voor arbeidsongeval waarbij twee arbeiders bedolven raakten: “Veiligheid op werf liet te wensen over” Siebe De Voogt

12u17 0 Ieper Twee bouwfirma’s uit Heuvelland en Lochristi zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een arbeidsongeval drie jaar geleden op een werf in Zillebeke. Klusjesman Hans Verstraete (58) en een van zijn collega’s raakten daarbij bedolven onder een ingestorte topgevel. De veiligheid op de werf liet volgens de rechter te wensen over.

De eigenaars van een oude hoeve op de Meenseweg in Zillebeke lieten in 2016 werken uitvoeren door hun eigen firma Heima Bouw uit Heuvelland. “Op 13 oktober dag werden op het terrein twee waterputten geplaatst”, vertelde de arbeidsauditeur. “Het bedrijf Bouwmaterialen De Wilde uit Lochristi kwam de citernen leveren, maar hun chauffeur merkte ter plaatse dat er een elektriciteitskabel in de weg hing.” Een kraanman trok die omhoog met behulp van een kraanarm. Omdat de elektriciteitskabel nog verankerd was aan de topgevel van de hoeve stortte die in. Hans Verstraete (58) uit Zillebeke en de kraanman raakten bedolven onder de brokstukken. Ze werden met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hans moest meer dan tien operaties ondergaan en verloor een van zijn benen. Daardoor is hij nu volledig arbeidsongeschikt. De rechter kende Hans voorlopig een euro schadevergoeding toe. Een deskundige moet zijn schade nog berekenen.

Geen vrijspraak

Uit het onderzoek van het arbeidsauditoraat is gebleken dat de veiligheid op de werf te wensen overliet. “Heima Bouw heeft zijn fouten toegegeven, wat hen siert. Ze hadden de stabiliteit van hun gebouw niet nagegaan en hadden geen risicoanalyse op de werf uitgevoerd. Toen ze geconfronteerd werden met die elektriciteitskabel hadden ze eerst schriftelijke toelating moeten vragen aan Eandis om die te verwijderen. De chauffeur van Bouwmaterialen De Wilde had dan weer de levering moeten stilleggen.”

De advocaat van De Wilde vroeg wel de vrijspraak. Volgens hem had alleen Heima de levering moeten afblazen, maar dat argument veegde de rechtbank woensdagmorgen van tafel. “Bij de levering werden onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. De Wilde voerde wel degelijk plaatsingswerken uit, terwijl de autolaadkraan de waterputten niet op een veilige manier kon neerzetten.”

Heima Bouw kreeg een boete van 28.800 euro, waarvan 7.200 euro effectief. Bouwmaterialen De Wilde werd veroordeeld tot 21.600 euro boete, de helft met uitstel.