Boterstraat afgesloten door instortingsgevaar na brand Christophe Maertens

23 maart 2020

16u14 0 Ieper In de Boterstraat dreigt een gevel van een woonst naar beneden te komen, nadat er afgelopen weekend brand was. Het stadsbestuur heeft daarom tijdelijk de straat afgesloten.

In de Boterstraat vonden afgelopen weekend twee woningbranden plaats in het gedeelte tussen de Paterstraat en de Tempelstraat. Een van de topgevels van de woningen is instabiel geworden met als gevolg dat er instortingsgevaar mogelijk is. Het gedeelte van de Boterstraat, de tussen de Paterstraat en de Tempelstraat, werd daarom tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De de Stuersstraat werd tijdelijk éénrichting gemaakt met als rijrichting naar de Maloulaan. De Boterstraat tussen de Neermarkt en de Paterstraat is ook tijdelijk niet meer bereikbaar door verkeer. Deze uitzonderlijke situatie kan opgegeven worden van zodra alle nodige stut- en schoringswerken aan de panden zijn uitgevoerd en de veiligheid terug gegarandeerd kan worden.