Boomstronken doen dienst als woonplaats voor vleermuizen Christophe Maertens

16 november 2019

15u47 4 Ieper Langs de Kemmelbeek, ten zuiden van de Dikkebusvijver, heeft het stadsbestuur 32 afgestorven bomen geveld. “We hebben zeven dode boomstronken van vier meter hoog laten staan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de holtes en spleten in oude populieren de perfecte woonplaats zijn voor vleermuizen en vogels.”

De bomen stonden in een dreef van 76 populieren. “Spijtig genoeg kregen de oude populieren het hard te verduren tijdens de voorbije droge zomers”, zegt schepen van Landschap Valentijn Despeghel. “Begin dit jaar kwijnden de eerste twintig bomen vanaf de Hallebaststraat en Vierstraat onverwacht weg. Tegen de zomer waren ze afgestorven. Zo ontstond een gevaarlijke situatie. Het pad wordt namelijk vaak gebruikt door wandelaars, joggers en fietsers om Dikkebusvijver te bereiken. We hebben echter wel zeven dode boomstronken laten staan tot op een hoogte van vier meter”, gaat Despeghel verder. “Uit onderzoek blijkt namelijk dat de holtes en spleten in oude populieren de perfecte woonplaats zijn voor vleermuizen en vogels. Vleermuizen zijn grote fan van vijvers. Daar gaan ze jagen op insecten. Ze zoeken in de smalle ruimtes tussen loszittende stukken schors naar veilige schuilplaatsen. Ze gebruiken de bomenrij als beschutte trekroute tussen de vijver en de bossen op de Kemmelberg. Dode stammen trekken bovendien heel wat insecten aan die van het hout leven. Daar komen dan weer spechten en andere vogels op af. Afgestorven stammen zijn ook de perfecte kweekvijver voor paddenstoelen en zwammen. Zo gaan heel wat natuurwaarden van deze oude populierendreef niet verloren.”

Waar de bomen verdwenen, komen nieuwe zwarte populieren in de plaats. Dat is een streekeigen populierensoort die na de Eerste Wereldoorlog bijna volledig verdrongen werd door aanplanting van de uitheemse Canadapopulier.