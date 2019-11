Boomgaardstraat weer open: “Sober, maar niemand kan nog been breken” Christophe Maertens

27 november 2019

14u58 0 Ieper In Ieper is sinds begin deze week de Boomgaardstraat weer open na de heraanleg van een deel van de weg. “Het resultaat mag worden gezien.”

Sinds september werd er gewerkt in de Boomgaardstraat, meer bepaald in het deel tussen de Boter- en Burchtstraat. De werken kaderden in de grote rioleringswerken die momenteel in de stad bezig zijn. In de straat werden nieuwe kasseien aangelegd. “De werken waren eerder klaar dan gepland en ik denk dat het resultaat mag gezien worden. We danken de handelaars voor hun geduld en voor hun constructieve houding”, aldus bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a).

Hele verbetering

Kapster Emily Baert van Em’s: “Het is sober aangelegd, maar het is een hele verbetering. Mensen, en vooral de oudere mensen in de straat, kunnen weer buiten komen zonder een been te breken. Wat meer groen was wel op zijn plaats geweest. Voor de gezelligheid zullen we zelf moeten zorgen (lacht).” Ook Joeri Devolder van Kaffee Bazaar is eerder tevreden met het resultaat. “Het is mooi werk en wij zijn blij dat de werken voorbij zijn,. Ik zie dat ze ook aan de Kiekenmarkt goed opschieten. Ook daar ziet het alles er goed uit”, zegt hij. “De bomen komen wellicht nog terug.” Het tweede deel van de Boomgaardstraat, tussen Burchtstraat en ABC-straat, wordt later nog onder handen genomen.