Boomgaardstraat eerder klaar dan verwacht Christophe Maertens

26 oktober 2019

13u58 0 Ieper In de Boomgaardstraat in Ieper zijn de werken sneller klaar dan voorzien. Het ziet er naar uit dat de straat begin december opnieuw open kan voor het verkeer. Dat meldt het stadsbestuur.

“Zoals het er nu naar uit ziet gaat de Boomgaardstraat tegen begin december opnieuw open voor alle verkeer”, zegt bevoegd schepen Yves Goudeseune. “De werken zijn sneller afgerond dan voorzien. De kasseitjes moeten momenteel nog wat uitharden voor er opnieuw auto’s over kunnen.”

Op de Kiekenmarkt wordt momenteel een ondergrondse constructie gebouwd in de parkeerstrook. Ook worden er nieuwe rioleringen aangelegd. Het eind van die werken is normaal voorzien voor midden januari 2020. In de Studentenstraat starten rioleringswerken begin De straten die in het kader van de grote werken nog moeten worden aangelegd zijn De Montstraat, Arsenaalstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat, ABC-straat en Boomgaardstraat (tussen Burchtstraat en ABC-straat).