Bonny’s Friethuis blijft gewoon open na kleine brand aan dampkap VHS

21 mei 2020

18u50 19 Ieper Het was even schrikken maar uiteindelijk liep alles goed af: de uitbaters van Bonny’s Friethuis in Ieper kregen donderdagnamiddag af te rekenen met een kleine brand. Maar toch moesten ze de deuren niet sluiten.

Emmanuel De Bruyne, die samen echtgenoot Dimitri Naeyaert de zaak langs de Dikkebusseweg in Ieper runt, doet het verhaal. “Het was rond 15 uur dat er een plastic koepel is beginnen branden na kortsluiting in de motor van de dampkap die bevestigd is boven het plat dak van onze verbruikszaal”, klinkt het. “Gelukkig hadden we dat snel in de gaten. Terwijl Dimitri de brandweer belde, heb ik het brandje zelf kunnen blussen. We hebben ook gebeld naar Perfecta, de fabrikant van onze frituurinstallatie. Binnen de kortste keren stond hier een technieker aan de deur. Hij heeft de nodige herstelling uitgevoerd. Intussen waren wij al druk aan het poetsen om alles weer hygiënisch te krijgen. Gelukkig maar, want we hoeven zelfs niet eens onze zaak tijdelijk te sluiten. Met dank aan de brandweer, die de frituur rookvrij maakte, én Perfecta!”, lacht Emmanuel.