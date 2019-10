Bomen zorgen voor discussie op gemeenteraad Christophe Maertens

10 oktober 2019

16u50 0 Ieper Raadslid Stephaan Deroo (CD&V) trok op de gemeenteraad fel van leer over bomen die schade zouden veroorzaken in enkele straten in Elverdinge. Ook aan het Dikkebusvijverpad zouden bomen voor gevaar zorgen. “Toch overdreven”, zegt reageert schepen Goudeseune (sp.a). “Waar nodig werden bomen opgekroond en sterk overhangende taken werden verwijderd.”

“Al meerdere keren maken de bewoners van de Heidestraat in Elverdinge melding van overlast, en schade aan hun privéwoning veroorzaakt door de bomen op openbaar terrein”, zegt gemeenteraadslid Stephaan Deroo op de gemeenteraad van Ieper. “Wortels die hun tuin en huis schade toe brengen. Ze vragen de bomen te laten vervangen door andere soorten met minder wortelontwikkeling. Ook in andere straten in de buurt is dat het geval.” Het raadslid zegt dat er petitie de ronde doet met 40 handtekeningen die verwijzen naar overlast en schade die de Veldesdoorns veroorzaken. Die petitie zou echter niet recent zijn en zelfs al enkele jaren oud zijn.

Schepen Ives Goudeseune (sp.a) zegt dat de bomen al werden gesnoeid. “Waar nodig werden de bomen opgekroond en werden sterk overhangende takken ingenomen”, zegt de schepen. “Daarnaast werden de bomen, onder meer naar aanleiding van meldingen van overmatige bladval en schaduwvorming, uitgelicht. Bladval is een jaarlijks fenomeen en kan uiteraard niet worden weggenomen. Daarom worden op verschillende plaatsen bladmanden voorzien. Enkel in geval van effectieve schade, of indien duidelijke schade verwacht kan worden, kan het rooien worden overwogen.”

Als een schadevergoeding wil worden gevraagd dan moet de stad Ieper in gebreke worden gesteld.

Deroo verwijst ook naar bomen langs het Dikkebusvijverpad. “Die zijn dringend aan vervanging toe, de helft is ziek en aan het afsterven. Hier komen bijzonder veel wandelaars langs en niemand durft dit pad nog te betreden door afkrakende takken. Ik weet dat dit soms geen gemakkelijke oefening is, maar er moet dringend iets gebeuren.”

Schepen Goudeseune spreekt dat tegen. “Er is van enige hoogdringendheid geen sprake en de bomen zullen gerooid worden als de noodzaak zich effectief voordoet, zij het individuele bomen dan wel een collectieve kap.”

Deroo stelt voor om een databank te maken van alle bomen die openbaar terrein staan in Ieper. “Daarin kunnen alle specifieke kenmerken van de boom worden opgenomen. Dit kan in samenspraak met de technische dienst zodat schade aan zowel privé als openbaar terrein kan worden voorkomen.”

“De bomen staan er al een tijdje, die databank moest er al lang zijn. Of dit nu nog kan zal te merken zijn in de meerjarenplanning van de huidige meerderheid”, merkte de schepen nog fijntjes op.