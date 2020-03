Bollemeersstraat afgesloten door container Christophe Maertens

24 maart 2020

12u40 0 Ieper In Elverdinge wordt op vrijdag 27 maart de Bollemeersstraat tijdelijk afgesloten.

De reden daarvoor is dat er een container moet worden geplaatst in de straat. De Bollemeersstraat, een klein zijstraatje van de Veurnseweg, zal dus even niet meer toegankelijk zijn voor alle verkeer.