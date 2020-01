Boekvoorstelling ‘Het land van de handen’ van Luuk Gruwez Christophe Maertens

09 januari 2020

08u07 0 Ieper In het museumcafé van Ieper wordt op donderdag 26 maart het boek ‘Het land van de handen’ voorgesteld van Luuk Gruwez.

In 1998 publiceerde Luuk Gruwez in de reeks Privé-domein zijn autobiografische boek ‘Het land van de wangen’. Meer dan twintig jaar later is er nu een vervolg : ‘Het land van de handen.’ “Waar het eerste verwees naar het destijds door Gruwez enigszins geïdealiseerde oosten van Vlaanderen, staat het tweede voor het westen van Vlaanderen, waar zijn roots liggen en waaraan hij met een zekere nostalgie terugdenkt”, zeggen de organisatoren van de lezing. “Een verkwikkende mix van brieven, dagboekaantekeningen en droomverhalen doet de lezer terechtkomen in het huis van Stijn Streuvels, de psychiatrische inrichting in Zoersel, de Westhoek en de cisterciënzerabdij van Westvleteren, waar dit boek der herinneringen zijn veelbetekenende apotheose beleeft.” De publicatiedatum van het boek ligt op 24 maart. Danseres en choreografe Lisbeth Gruwez creëert voor deze boekvoorstelling een danschoreografie, die via projectie zal vertoond worden. Inschrijven via kenniscentrum@ieper.be. De voorstelling begint om 19.30 uur.

Luuk Gruwez (67) is prozaschrijver en essayist, maar vooral een dichter. Hij brak in 1985 door met de dichtbundel De feestelijke verliezers.