Boekenruildag in Ieperse bib: met ruilticket 15 boeken mee naar huis nemen Christophe Maertens

30 september 2020

11u35 3 Ieper Op 24 oktober staat er in de bib van Ieper een boekenruildag op het programma.

Mensen kunnen die dag tussen 9 uur en 11.30 uur spullen ruilen in de bib langs de Weverijstraat in Ieper. Je moet vooraf de boeken, cd’s, dvd’s en strips (geen encyclopedieën ) die je wil ruilen binnenbrengen in de bib van Ieper, Zonnebeke of Heuvelland. Dat kan vanaf 5 oktober. Vanaf 3 ingeleverde materialen krijg je een ruilticket. Breng dat ticket mee op 24 oktober. Je kan maximum 15 boeken meenemen. Neem best een eigen draagtas mee. De boekenruildag is in samenwerking met Lets Ieper. Lets is een ruilsysteem waarbij mensen iets doen voor elkaar of iets ter beschikking stellen.