Boekenruildag in de bib Christophe Maertens

01 oktober 2019

10u09 0 Ieper Op zaterdag 19 oktober vindt in de bib in Ieper een boekenruildag plaats. “Op die dag kun je iemand anders met je oude boeken gelukkig maken en kun je ook zelf met een nieuwe exemplaren naar huis.”

Op de boekenruildag kunnen boeken worden binnengebracht. Er kunnen ook cd’s, dvd’s en strips worden bezorgd, maar geen encyclopedieën en geen kapotte of vuile boeken. Je kan je spullen binnenbrengen in de bib van Ieper, Zonnebeke of Heuvelland vanaf 5 oktober tijdens de openingsuren. “Vanaf 3 ingeleverde boeken krijg je een ruilticket”, aldus de organisatoren. “Breng dat ticket mee op 19 oktober en je kan boeken meenemen.” De toegang is gratis.