Boekenkaftdag in coronatijden: ofwel thuis kaften ofwel in de bib

Christophe Maertens

28 augustus 2020

08u26 4 Ieper De Boekenkaftdag in Ieper vindt op woensdag 2 september plaats, maar dit jaar worden er enkele specifieke maatregelen genomen.

Zo moeten de deelnemers een plaatsje reserveren. De inschrijving is pas definitief na het krijgen van een bevestigingsmail. Wie zijn boeken wil kaften, kan kiezen om het kaftpapier op te halen en thuis te kaften of ter plaatse kaften en laten illustreren. Bij het ophalen van kaftpapier kies je een uur tussen 13 en 17 uur krijg je een rolletje papier mee. In het ander geval kun je kaften in de bib, nadat een tijdsblok van een uur is toegewezen. Meer info hier.