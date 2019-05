Boekenbosfeest in Ieperse bib Christophe Maertens

27 mei 2019

17u01 0 Ieper In de Ieperse bibliotheek vindt op zondag 2 juni het Boekenbosfeest plaats.

Samen met de regiobibliotheken viert de Ieperse bib het einde van het leesjaar van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Winnende auteur Mathilda Masters komt vertellen over haar werk en Jan Van Lierde en Sassafras De Bruyn geven een workshop waarbij kinderen zelf creatief aan de slag kunnen. Op het Beeldenplein worden verhalen voorgelezen, is er een kruiwagenrace en grime. Kinderen kunnen er een gepimpte wandelstok maken, een boompje uit karton maken voor in ons mini-bibbos of een bijenhotelletje voor in hun tuin.