Boek ‘950 jaar Voormezele’ brengt verhaal van verdwenen kasteel en abdij Christophe Maertens

06 juni 2019

16u10 0 Ieper In de bib van Ieper werd woensdagavond het boek ‘950 jaar Voormezele’ aan het publiek voorgesteld. Het boek is een bundeling van het historisch en archeologisch onderzoek dat door CO7 werd uitgevoerd in het kader van het project ‘Dichter bij de Mensen’.

“Voormezele is één van de 42 dorpen van de Zuidelijke Westhoek, zeg maar de CO7-regio. Naar jaarlijkse traditie wordt de geschiedenis van het dorp volgende week zondag terug getoond tijdens de Heilig Bloedprocessie”, zegt Valentijn Despeghel, schepen in Ieper. “In 2017 vond in Voormezele een archeologische opgraving plaats en werden er restanten van de oudste kasteelsite blootgelegd. Samen met de opgraving van de abdijsite in de jaren ’80 van de vorige eeuw en de beschikbare historische gegevens, is dit dé plek om de dorpsontwikkeling in de Westhoek te bestuderen, van zijn ontstaan tot en met de Eerste Wereldoorlog. Met de wederopbouw na 1914-1918 verdwenen de laatste sporen van het domein.”

De Vlaamse overheid kondigde eind 2017 aan dat er projectsubsidies konden worden aangevraagd voor educatieve projecten in het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. “Het lag voor de hand om deze archeologische site in de kijker te zetten”, aldus de schepen. In totaal werden drie sites geselecteerd: De Mote in Langemark, de steen- en buizenbakkerij Dumoulin in Wijtschate en het kasteel van Voormezele. Zo ontstond het project ‘Dichter bij de mensen’ met als belangrijkste doel het erfgoed dichter bij de mensen te brengen en mensen te verbinden met zowel roerend, onroerend als immaterieel erfgoed. De drie sites hebben een bovenlokale relevantie en zijn verspreid in de regio. Het was CO7, de samenwerking tussen zeven gemeenten in de Westhoek, die het project op zich nam.

Een jaar geleden organiseerde CO7 een tentoonstelling in de kerk in Voormezele. Deze tentoonstelling is nu tijdens de maand juni te bekijken in de bibliotheek. “Nadien verhuizen de panelen definitief naar de kerk van Voormezele. De resultaten van het historische en archeologisch onderzoek hebben we gebundeld in een publicatie die wel 132 bladzijden telt. Wanneer is het dorp ontstaan? Waarom is het op die plaats ontstaan? Hoe zag het dorp er toen uit? Hoeveel mensen woonden er? Dat zijn slechts enkele vragen die in het boek worden beantwoord.” Geïnteresseerden kunnen het boek van 5 juni tot en met 29 juni aankopen in de bibliotheek van Ieper voor 10 euro of online via www.co7.be