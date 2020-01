Boegbeeld Ypres Rally overleden: André Bostyn (74) is niet meer Hans Verbeke

14 januari 2020

16u54 8 Ieper André Bostyn, een van de voortrekkers van de Ypres Rally, is op 74-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat gebeurde afgelopen weekend in Kortrijk, waar hij ook woonde. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 18 januari in de Sint-Maartenskathedraal van Ieper.

Met André Bostyn verliest de Ypres Rally opnieuw een van haar belangrijke figuren. In 2016 stierf namelijk ook al onverwacht koersdirecteur Ignace Becquart in zijn woonplaats in Spanje. “Vader is vermoedelijk het slachtoffer geworden van hartfalen”, zegt zoon Patrick (44). “Nu ik er aan denk: zijn vader stierf op dezelfde wijze, ook toen hij 74 was. We kunnen het nauwelijks geloven. Mijn pa was nog bijzonder vitaal en actief. Omwille van zijn leeftijd had hij enkele maanden geleden wel aangekondigd het wat kalmer aan te zullen doen. In juni zou hij tijdens zijn vijftigste Ypres Rally officieel afscheid nemen als mede-organisator. Het noodlot heeft er nu anders over beslist. Maar ik mag zeggen dat het dankzij hem is dat de Ypres Rally vandaag nog altijd zo aantrekkelijk is.”

Tot op vandaag was hij zowat het uithangbord van de rally, vooral naar lokale besturen en burgemeesters toe Patrick Bostyn

Groot engagement

André Bostyn werd in 1971 lid van autoclub Targa Florio, toen de organisator van de 12 Uren van Ieper. Twee jaar later kreeg hij de verantwoordelijkheid over de klassementsproef van Kemmel, de bekendste snelheidsrit van de rally. 25 jaar zag hij er op toe dat alles vlekkeloos verliep. Rond de eeuwwisseling werd Bostyn voorzitter van de club. Hij bleef dat tot eind 2008. De rally werd toen overgenomen door vzw Superstage. Als gepensioneerde bankmedewerker nam André er de functie van penningmeester op. “Maar vooral was hij tot op vandaag zowat het uithangbord van de rally, vooral naar lokale besturen en burgemeesters toe”, gaat zoon Patrick verder. “Hij kende enorm veel mensen, kon met iedereen goed overweg en ijverde altijd voor de beste oplossing. Dat kwam de Ypres Rally ten goede.”

Vader en opa

“Maar niet alleen de rally verliest een boegbeeld, ook wij persoonlijk worden zwaar getroffen. We moeten noodgedwongen afscheid nemen van een schitterende vader en opa.” André Bostyn was gehuwd met Georgette Comeyne. Het echtpaar kreeg twee kinderen, Patrick (44) en Muriel (47), die beiden ook betrokken zijn bij de Ypres Rally. Er zijn ook zes kleinkinderen. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 18 januari om 12.15 uur in de Sint-Maartenskathedraal van Ieper. Een laatste groet is mogelijk, iedere dag van 15 tot 18 uur bij uitvaartverzorger Stockman op de Oudenaardsesteenweg 34 in Kortrijk.