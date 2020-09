Binnenlandse bezoekers beperken schade toeristisch zomerseizoen: “We hadden dit niet verwacht” Christophe Maertens

03 september 2020

09u42 0 Ieper Ondanks de coronacrisis blijkt Ieper tevreden over de voorbije toeristische zomer. “Niettegenstaande het wegblijven van de buitenlandse toerist is de balans minder erg dan gevreesd. Nog nooit kwamen werd onze stad door zoveel Vlamingen bezocht.”

Tijdens de lockdown lag het toerisme in de kattenstad volledig stil. In de maand juni kwam door het versoepelen van de maatregel het toerisme voorzichtig op gang. “Er werd echter vooral uitgekeken naar de zomermaanden”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “Samen met Westtoer en Toerisme Vlaanderen trokken we alle registers open om onze stad in de kijker te plaatsen. De focus lag daarbij hoofdzakelijk op Vlaanderen.”

Nederland

Het In Flanders Fields Museum moest zijn capaciteit beperken omwille van de coronamaatregelen. In juli werden er 13.275 en in augustus 12.825 bezoekers geteld. Schepen voor musea Dimitry Soenen (N-VA): “Met deze aantallen halen we ongeveer 67 procent van het bezoekersaantal van 2019. Gezien de omstandigheden is dat een zeer goed resultaat. Het Yper Museum verwelkomde 3.690 bezoekers over de 2 zomermaanden. Dat is zelfs 81 procent in vergelijking met zomer 2019”. Bijna 85 procent van de bezoekers waren Vlamingen. De resterende 15 procent werd verdeeld over bezoekers uit Nederland, aangevuld met Fransen, Duitsers, een klein aantal Britten en bezoekers uit Brussel en Wallonië.

Dat we zo goed gescoord hebben bij bezoekers uit eigen land, bevestigt ons vermoeden dat er voor het Ieperse toerisme nog groeimogelijkheden zijn binnen de landsgrenzen. Diego Desmadryl, schepen van Toerisme

Het aantal bezoekers aan de dienst toerisme wordt eveneens geregistreerd. Daaruit blijkt dat er in juli 25 procent minder bezoekers waren dan in juli 2019 en in augustus een daling van 36 procent. “We hadden op voorhand zeker deze aantallen niet verwacht”, zegt schepen Desmadryl. Dat we zo goed gescoord hebben bij bezoekers uit eigen land, bevestigt ons vermoeden dat er voor het Ieperse toerisme nog groeimogelijkheden zijn binnen de landsgrenzen. We mogen natuurlijk de Britse markt niet uit het oog verliezen, maar het potentieel in eigen land en Nederland willen we in de toekomst maximaal benutten.”.

De online campagnes die werden gelanceerd wierpen hun vruchten af. Het meest succesvol was de campagne ‘Fietsen vanuit Ieper’. “Op die website werden niet minder dan 30.000 paginaviews geteld. In 2,5 maanden registreerden 1.400 personen zich voor een nieuwsbrief en werd de infobrochure 2.800 keer gedownload. Het aantal bezoekers aan de website van Toerisme Ieper lag in de zomermaanden globaal beduidend hoger dan in 2019”, verduidelijkt de schepen.

Groeplogies

Bij de Ieperse logiessector zijn de resultaten zeer uiteenlopend. “Een globale bezettingsgraad kan onmogelijk gegeven worden. Sommige logiesverstrekkers scoorden deze zomer goed tot zeer goed”, aldus de schepen. “ Voor anderen was de zomer minder goed, maar dat had vooral te maken met het soort bezoekers - vooral individuelen en gezinnen - maar ook met de opgelegde coronamaatregelen. In alle segmenten werd een zeer grote stijging van Belgische klanten genoteerd. De meeste logiesverstrekkers haalden een beter resultaat dan ze verwacht hadden, met uitzondering van het groepslogies.”

De focus ligt vanaf nu op het najaar. “De zomermaanden hebben aangetoond dat alle toeristische spelers op een adequate manier met de maatregelen omgaan en er meer dan klaar voor zijn om de bezoekers te verwelkomen. Een nazomertje is ideaal om de streek met de fiets te verkennen en bij regenweer is er veel te zien en te beleven in de musea”, aldus nog het stadsbestuur.