Bijna 2.000 ondernemers in de Westhoek vragen hinderpremie aan, aantal dagpremies fors lager VHS

29 april 2020

19u41 5 Ieper Liefst 1.819 ondernemers uit de negen steden en gemeenten in de editie Westhoek hebben naar aanleiding van de coronacrisis een hinderpremie gekregen van de overheid. Ieper, met 640 hinderpremies, spant daarbij de kroon. 1.381 mensen kregen ook een dagpremie uitbetaald.

De hinderpremie van 4.000 euro kan aangevraagd worden door ondernemers die door de coronacrisis verplicht hun zaak moeten sluiten. Voor elke extra sluitingsdag na 5 april betaalt de overheid ook een dagvergoeding van 160 euro. Ondertussen zijn al 116.000 hinderpremies aangevraagd. Meer dan 94.000 mensen hebben die ook gekregen. Bijna 14.000 aanvragen werden afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden.

Daarnaast kregen ook al bijna 71.000 ondernemers de dagpremie. In totaal betaalde de overheid al meer dan 572 miljoen euro aan premies. In West-Vlaanderen werden 21.000 hinderpremies uitbetaald, voor een bedrag van 84 miljoen euro. In de Westhoek is het aantal toegekende hinderpremies in Ieper uiteraard het hoogst. Daarna volgen Poperinge (362) en Wervik (240). Zonnebeke (210) en Heuvelland (186) vervolledigen de top vijf.