Bijna 2.000 mensen willen doodrijder weer in de cel: “Sharon zal niet zijn laatste slachtoffer zijn” Hans Verbeke

13 juni 2019

16u00 13 Ieper Dat Davy K. (29) uit Vleteren niet meer in de gevangenis zit, is niet in goede aarde gevallen bij familie en vrienden van zijn ex-liefje Sharon Gruwez. De 22-jarige vrouw stierf in een ongeval dat K. had veroorzaakt. Via een petitie, die al bijna 2.000 keer ondertekend werd, eisen ze dat K. weer wordt opgesloten. “Een signaal dat kan tellen”, vindt initiatiefneemster Febe Vantomme (17).

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste eerder deze week dat Davy K. uit Vleteren na vijf maanden voorhechtenis de gevangenis mag verlaten, al staat hij wel nog onder elektronisch toezicht. “Die beslissing is bij ons heel hard aangekomen”, zegt David Deroo uit Poperinge, oom en dooppeter van Sharon. “We begrijpen niet dat hij zo’n gunst krijgt, amper zeven maanden nadat hij een jonge vrouw van 22 heeft doodgereden. We hebben er vertrouwen in dat hij gepast zal gestraft worden, al krijgen we daar Sharon niet door terug. Tegelijk vrezen we dat Sharon niet het laatste slachtoffer zal zijn. K. is veroordeeld voor zijn losse handjes, mijn petekind kreeg het hard te verduren. Ondertussen weten we dat het er in zijn vorige relaties net zo aan toe ging. Daarom vinden we die enkelband zo’n slecht signaal.”

Dagelijks verdriet

Febe Vantomme (17), die opgroeide met Sharon, deelt die mening. “Mijn ouders en die van Sharon zijn al jaren goed bevriend, dus ik kende Sharon bijzonder goed. Ik ben ook altijd contact blijven houden met haar ouders. Bijna dagelijks zie ik bij hen het verdriet omwille van Sharon. Ik en zoveel anderen zijn een fantastische vriendin kwijt, zij verloren hun enige kind. Daarom ben ik een petitie gestart, met een oproep om K. weer op te sluiten in de gevangenis. Daar hoort hij thuis, toch zeker tot aan zijn proces. Het doet goed te zien dat al bijna tweeduizend mensen de petitie hebben getekend, ook veel wildvreemden die geraakt zijn door het verhaal van Sharon. Die steun doet mij, de familie en de talloze vrienden veel deugd.”

Signaal naar justitie

Febe wil met haar petitie ‘Doodrijder Sharon moet terug naar de gevangenis’ een krachtig signaal geven aan justitie in ons land. “We zijn Sharon niet vergeten, dat moet iedereen weten”, legt de studente uit. “Hopelijk hebben de rechters oog voor het verdriet en is Sharon het laatste slachtoffer van K. geweest.” Deroo treedt haar bij. “Met de zaak Julie Van Espen in het achterhoofd begrijpen we niet dat weer iemand met een voorgeschiedenis de gevangenis mag verlaten en zo de kans krijgt weer toe te slaan. Want dat is wat we met zijn allen vrezen. K. heeft geen schuldgevoelens en vindt niet dat hij in de fout is gegaan. De eerste twee maanden na het ongeval liep hij vrij rond. Zonder emotie. Daar hebben we het bijzonder moeilijk mee.”