Bijna 17 procent rijdt te snel tijdens flitsmarathon in Arro Ieper LSI

08 oktober 2020

15u54

Ondanks de voorafgaande waarschuwingen zijn tijdens de flitsmarathon op woensdag 7 oktober in de politiezone Arro Ieper toch 786 automobilisten beboet. Dat betekent dat 16,9% van de gecontroleerde voertuigen te snel reed.

Grootschalige snelheidscontroles tussen 30 september en 3 oktober leverden op 35 plaatsen in Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Moorslede, Mesen, Langemark- Poelkapelle, Heuvelland, Vleteren, Wervik en Staden al 1.290 boetes op. Toen ook al goed voor 17% snelheidsovertreders. Tijdens de flitsmarathon bleek het resultaat nauwelijks beter. 786 van de 4.658 automobilisten reed te snel. Zeven van hen moesten onmiddellijk hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. In een zone 70 haalden twee laagvliegers respectievelijk 131 km/u en 127 km/u. In een zone 50 haalde eentje 100 km/u. “Gezien de drieste resultaten blijven snelheidscontroles een prioriteit”, klinkt het bij de politiezone Arro Ieper.