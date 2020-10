Bij Slowwings in Ieper drinkt de klant zijn koffie uit een kopje van koffiegruis: ‘Vroeger was ik uw koffie, nu ben ik uw koffiekop’ Christophe Maertens

08 oktober 2020

13u39 0 Ieper Drink eens koffie uit een kop die werd gemaakt van…koffie. Het klinkt vreemd, maar in koffiebar Slowwings in Ieper kan het. De kopjes van het bedrijf Kaffeeform bestaan voor 40 à 50 procent uit koffiegruis dat wordt vermengd met bioplastic.

Stephen Quintens van koffiebar Slowwings in de Boomgaardstraat in Ieper is iemand die ecologie hoog in het vaandel houdt. Hij zoekt in dat kader altijd naar nieuwe zaken en vond nu wel iets heel origineels: Koffiekoppen die zijn gemaakt van koffiegruis. Stephen maakte kennis met het concept op een beurs in Kortrijk. “Ik vond het wel leuk, maar ik hapte niet onmiddellijk toe”, zegt de barista. “Later kocht ik in Duitsland zo’n kop en het bleek eigenlijk wel een fijn opzet. Daarop bestelde ik er voor in mijn zaak.”

Het idee voor de koffiekoppen kreeg Julian Lecher, zaakvoerder van het Duitse bedrijf Kaffeeform, bij het drinken van de zoveelste espresso. De man vroeg zich af of er niet iets kon gedaan worden het vele koffiegruis. Na tal van experimenten ontwikkelde hij een koffiekop. De fabrikant verzamelt zijn grondstof in koffiebars in zijn thuisbasis Berlijn. “Met het gruis alleen kan je echter geen kop maken”, legt Stephen uit. “Daarom wordt de koffie vermengd met onder meer bioplastics. (Bioplastics of biopolymeren wordt gemaakt uit natuurlijke grondstoffen zoals mais en suikerriet, nvdr)

Stephen zal zijn koppen en bekers onder meer gebruiken als hij met zijn waren op de zaterdagmarkt staat. “De bekers zijn perfect bruikbaar voor takeaway. Wie een exemplaar koopt bij mij en dat een volgende keer terug meebrengt, krijgt een korting op zijn koffie. Trouwens, wie zijn kop laat vallen, hoeft zich geen zorgen te maken. In tegenstelling tot een klassieke kop, breken ze niet gemakkelijk.”