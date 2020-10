Bij Basket SKT Ieper staan ze te trappelen om nieuwe seizoen aan te vatten: “Honger om weer de top te spelen is groot” Bjorn Vandenabeele

01 oktober 2020

08u54 0 Ieper Als er één ploeg is die heel hard uitkijkt naar het nieuwe seizoen, dan zal het wel de nieuwe Ieperse fusieclub Basket SKT Ieper zijn. De vorige campagne leek voor het toenmalige Melco Ieper A een topseizoen te zullen worden, tot het door het coronavirus abrupt afgebroken werd. De Ieperlingen waren op dat moment nog in de running voor de titel in Top Division One en de Beker van Vlaanderen.

“In september werden al heel wat bekermatchen afgewerkt. Het is een plezier om te zien hoe onze jeugd- en seniorenploegen weer kunnen genieten van hun favoriete sport”, stelt Matthias Hendrix, coördinator communicatie bij Basket SKT Ieper. “Toen het basketbal in maart tot stilstand kwam merkten we bij de achterban, de clubleden, de ouders, de medewerkers... hoe moeilijk zij het hadden om de sport even links te moeten laten liggen.”

“Het is nu uitkijken naar de competitiestart van alle Basket SKT Ieper Lions-ploegen. Intussen nam een aantal spelers afscheid, verwelkomde de club zowel nieuwe spelers als oude bekenden, en vonden er wat verschuivingen plaats bij diverse teams”, klinkt het bij Hendrix. “Extra uitkijken doen we natuurlijk naar onze Lions A. Na de competitiestop voelde het wat surreëel aan en zagen we de kans op winst in de Beker van Vlaanderen en/of de kampioenentitel in rook te zien opgaan. De honger om weer aan de top te spelen is groot, maar in een seizoen als dit kan veel gebeuren.”

Vrouwenploeg in quarantaine

De vrouwenploeg One moest door een besmetting intussen wel even noodgedwongen stoppen met trainen en spelen. Er deden verhalen de ronde dat acht speelsters besmet waren geraakten. “Zoals veel sportclubs, bedrijven en organisaties kwamen wij jammer genoeg ook al in contact met COVID-19", gaat Hendrix voort. “Ook wij vingen die wilde verhalen op, maar laat ons hier duidelijk over zijn: de situatie is onder volledig onder controle. Bij de besmetting binnen Basket SKT Ieper Cats A werd kordaat en correct ingegrepen. De ploeg in quarantaine stelt het goed en kijkt ernaar uit om vanaf volgende week het seizoen te hernemen. Meer details geven we niet uit respect voor de privacy van het hele team. We rekenen ook op eenieders begrip om dat te respecteren.”