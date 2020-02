Bibliotheek Ieper krijgt nieuw digitaal systeem Christophe Maertens

20 februari 2020

10u56 0 Ieper De bibliotheek van Ieper krijgt eind volgende maand een nieuw digitaal systeem. “Het wordt een stevige basis voor alle dienstverlening in de toekomst”, zegt de bibliothecaris. Om de software aan te passen is de bib kort gesloten.

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, sluiten de deelnemende West-Vlaamse bibliotheken eind maart. In Ieper is dit van maandag 23 maart tot en met zaterdag 28 maart. De bib heropent op maandag 30 maart om 10 uur. Tijdens de sluiting krijgen de medewerkers een opleiding om met de nieuwe software te leren werken en worden het systeem en de zelfuitleen- en betaalautomaten grondig getest. Tijdens de sluiting wordt de uitleentermijn automatisch verlengd. De online service mijn.bibliotheek.be zal tijdens de sluitingsweek niet kunnen gebruikt worden om te verlengen of reserveren.

In januari vorig jaar al gingen de eerste bibliotheken in Vlaanderen aan de slag met de nieuwe bibliotheeksoftware. Binnen de drie jaar sluiten alle openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel er op aan.