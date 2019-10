Bhupinder Singh maakt Ieper bekend bij Sikhsgemeenschap Christophe Maertens

31 oktober 2019

17u01 0 Ieper In oude raadszaal in Ieper werd Bhupinder Singh gehuldigd. “Als Ieper vandaag gekend is in de Indiase deelstaat Punjab en bij de Sikhs in de westerse wereld, en als er elk jaar honderden Sikhs de Menenpoort bezoeken is dat dan ook op de eerste plaats aan Bhupinder Singh te danken.”

“In april 1999 werd op zijn initiatief de 300ste verjaardag van de broederschap van ingewijde Sikhs gevierd tijdens een lentefestival”, zegt Dominiek Dendooven van het In Flanders Field Museum. De leden van de Khalsa zijn herkenbaar aan hun baarden en tulbanden. “Bij die gelegenheid was de Koninklijke Zaal gedurende drie dagen een tijdelijke Sikh-tempel terwijl in de Noordervleugel – waar nu de leeszaal van het Kenniscentrum zich bevindt - naar Sikh gebruik gratis eten werd verstrekt aan alle bezoekers.” Behalve een speciale Last Post werd toen in samenwerking met de stad en IFFM het Indiase monumentje aan de Sint-Elooisweg in Hollebeke opgericht. Dit was het eerste gedenkteken in ons land voor de Indiërs die tijdens de Eerste Wereldoorlog hier gevochten hebben. Tot slot werd toen voor de eerste maal een tentoonstelling georganiseerd over het Indian Army Corps.

Poppy parade

“Sindsdien zorgde Bhupinder Singh ervoor dat er elk jaar een uitgebreide en opgemerkte delegatie Sikhs aan de poppy parade deelneemt. Waar die aanvankelijk vooral uit België, Nederland en Frankrijk kwamen, heeft hij zijn contacten aangesproken zodat ook steeds vaker Sikhs uit het Verenigd Koninkrijk meestappen. Met regelmaat bracht hij ook bevriende prominente Sikhs uit India, Canada en de Verenigde Staten naar Ieper.”

De man publiceerde een boek waarin de inzet van de Sikhs in de Eerste Wereldoorlog wordt beschreven en waarin de namen van alle Sikhs die in dat conflict zijn omgekomen vermeld staan. Dit boek laat hij ruim verspreiden, ook in India en Canada.

Jan en Paul Breyne

Bhupinder Singh is een veel gevraagde gast op herdenkingsplechtigheden in binnen- en buitenland waarover hij telkens bericht op zijn youtube-kanaal en via sociale media. “In 2014 heeft Canvas een human interest-reportage gewijd aan hoe hij een bezoek brengt aan Ieper en wat dat voor hem en zijn volk betekent”, legt Dominiek Dendooven uit. “Ook in reportages van de Sikhgemeenschap in diaspora is hij een bekend figuur. Daarbij laat hij nooit na ‘reclame’ te maken voor Ieper.”

"Hij is en was een bekend figuur bij de collega's van het In Flanders Fields Museum en bij de voorzitters van de Last Post Association, de schepenen-voorzitters van het museum en bij Jan en Paul Breyne.