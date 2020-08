Bezoek aan drinkwaterproductiecentrum aan Zillebekevijver op de Open Monumentendag in Ieper Christophe Maertens

21 augustus 2020

15u27 1 Ieper Open Monumentendag is een vaste waarde op het einde van de zomer, maar verloopt dit coronajaar enigszins anders. Toch staat er in Ieper heel wat op het programma op zondag 13 september.

Op de Open Monumentendag kun je onder andere het oude drinkwaterproductiecentrum van Zillebekevijver bezoeken. Van 14 tot 17 uur kun je het beschermd monument bekijken onder begeleiding van gidsen. Daarna is er een wandeling van Zillebekevijver via de Verdronken Weidebeek en een verlaten fortsite tot aan de Verdronken Weide en het Vredesbos. De excursie, die georganiseerd wordt door Yper Museum, duurt een uur en is gratis. Inschrijven is verplicht.

Andere activiteiten

Andere activiteiten in Ieper op Open Monumentendag zijn onder andere de stadswandeling architect Jules Coomans, een geleide wandeling op de begraafplaats van Ieper, een fietstocht in de tuinwijken van Ieper en bezoeken aan het Merghelynck Museum en de Belforttoren. Ook leuk is de demonstratie van Monumentenwacht, waarbij medewerkers zich aan een afdaling wagen van de Sint-Maartenskathedraal om het gebouw te inspecteren.

De organisatoren raden bezoekers aan om voorbereid op pad te gaan. Hou je ter plaatse aan de veiligheidsmaatregelen. Deze verschillen per monument. Meer info op www.toerismeieper.be/omd.