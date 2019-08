Bewoners De Vloei maken kennis met hun buurthuis Christophe Maertens

28 augustus 2019

20u29 0 Ieper Huidige en toekomstige bewoners van duurzame wijk De Vloei in Ieper maakten woensdag kennis met ‘hun’ nieuwe buurthuis ‘De Druppel’. “Het is een bijkomende troef voor onze wijk. Je kan er je buren ontmoeten en er is plaats voor allerhande activiteiten.” Het pand moet tegen het volgend jaar gebruiksklaar zijn.

“Het buurthuis past volledig in het concept duurzaamheid dat we hier in de wijk hanteren”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “’De Druppel’ is een ontmoetingsruimte voor de inwoners van de wijk. Het moet mensen bijeenbrengen voor bijvoorbeeld workshops, vergaderingen, overleg en feestjes. Het buurthuis is zo’n 130 vierkante meter groot. Het heeft een centrale ontmoetingsruimte, sanitair en een kleine keuken. Het gaat om een passief gebouw dat zal worden verwarmd met een warmtepomp. Zonnepanelen wekken de elektriciteit op. De toiletten spoelen door met regenwater en de verlichting werkt met LED-lampen. De ruwbouw bestaat uit houtskelet.”

Schepen Despeghel benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het stadsbestuur een reglement uitschrijft. “We willen echt dat alles door de bewoners wordt gedragen. We stellen daarom voor dat ze zelf tien geboden opstellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: geen lawaai na 22 uur.”

Bewoner Piethein Claeys (34) is in ieder geval blij met het nieuw buurthuis. “Ik woon hier nu een jaar. We hebben in de wijk een woning gekocht omdat het voor ons heel aantrekkelijk was. Het aspect van de duurzaamheid gaf niet de doorslag, maar het is wel mooi meegenomen. Het nieuwe buurthuis is een bijkomende troef. Je kan er je buren eens ontmoeten en er is plaats voor allerhande activiteiten. Het is wel goed dat het niet te groot is, want het aangenamer maakt om te vertoeven.”

Het buurthuis is nog niet volledig afgewerkt. “We hopen dat zo snel mogelijk te doen, in ieder geval tegen 1 januari van volgend jaar”, aldus schepen Despeghel.

“De eerste aanzet voor de duurzame wijk dateert al van 2008”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). De wijk, die zich langs de Zonnebeekseweg situeert, werd gerealiseerd door vier partners: de stad Ieper, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en de private partner Imfiro. “De kleine helft van het aanbod van alle partners samen betreft een sociaal aanbod”, aldus Bolle.

“In het concept van de Vloei is er veel aandacht gegaan naar een goede mix van jongere en oudere bewoners, alsook van huurders en kopers. Er is nagedacht over ruimte en groen, energieopwekking , het waterelement en de materialen. Er is geen aardgas voorzien. De verwarming van de huizen wordt geregeld met een warmtepomp die de warmte van diep onder het aardoppervlak haalt en koken gebeurt elektrisch. Het regenwater wordt afgevoerd via grachten en wadi’s. De woonvelden zijn ingedeeld volgens een kleurenpatroon en er worden zowel koppelwoningen, rijwoningen, alleenstaande woningen als appartementen voorzien.”

De stad Ieper bood 96 kavels aan, waarvan 56 vrije kavels en daarvan zijn er 22 verkocht. Van de 40 sociale kavels zijn er 6 verkocht. Bouwbedrijf Bostoen bouwt op grond van de stad Ieper en verkocht 4 van 8 passieve woningen 5 van 10 passieve appartementen.

Ons Onderdak bood in totaal 99 woonentiteiten aan. 10 huurwoningen werden vlot verhuurd. Van 56 huurappartementen zijn er 12 verhuurd. Van 23 koopwoningen zijn er 11 verkocht. Voor de resterende 12 koopwoningen die nog gebouwd moeten worden zijn er op vandaag 45 kandidaten. Van de 10 koopappartementen werden nog geen verkocht.