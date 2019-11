Bewoners bezorgd om mogelijke sluiting spooroverwegen: “Ik fiets graag, maar een omweg van 2,5 kilometer is toch veel” Christophe Maertens

05 november 2019

13u46 0 Ieper Infrabel overweegt vier Ieperse spooroverwegen af te schaffen en te sluiten. Het stadsbestuur moet nog advies geven, maar enkele buurtbewoners zijn nu al bezorgd. “Als de overweg sluit, moet ik een omweg maken van minstens 2,5 kilometer. Niet dat ik niet graag fiets, maar het is wel ambetant.”

Infrabel is op dit ogenblik bezig met een studie rond de overwegen in Ieper. “Infrabel wil zoveel mogelijk overwegen afschaffen en in sommige gevallen zelfs volledig afsluiten”, weet burgemeester Emmily Talpe. “Overwegen hebben een impact op onder andere de veiligheid, de stiptheid en hebben ook veel onderhoud nodig.” Ieper telt nog vijftien spooroverwegen en voor vier daarvan vraagt Infrabel een advies van de stad.

Voetgangers en fietsers

Een van de overwegen die bedreigd wordt, is die aan de Noorderring in de Casselstraat in Vlamertinge. Die oversteek zou op 15 november dicht gaan. “De overweg is alleen bruikbaar voor voetgangers en fietsers en wordt vooral gebruikt door de bewoners van de Casselstraat”, gaat Talpe verder. “Hier zijn we geen voorstander van een sluiting omdat er geen alternatief is. Het zebrapad over de Noorderring werd verwijderd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en dus zal de sluiting een grote impact hebben op het dagelijkse leven van de 35 gezinnen in de Casselstraat. Zij verliezen de kortste weg naar Vlamertinge-centrum.”

“Ik gebruik die oversteek twee tot drie keer per week”, zegt Eric Verwarde (69) uit de Casselstraat. “Ik doe boodschappen in Vlamertinge. Het gaat heel wat vlugger met de fiets dan met de wagen. Als mijn buurman met de auto op hetzelfde moment vertrekt als ik met de fiets, ben ik al bediend bij de bakker terwijl hij nog zijn wagen aan het parkeren is. Ik gebruik de overweg ook om naar Ieper te fietsen. De Noorderring kunnen we namelijk niet gebruiken als zwakke weggebruiker. Als de overweg sluit, moet ik een omweg maken van minstens 2,5 kilometer. Niet dat ik niet graag fiets, maar het is wel ambetant. Ook jonge buren die bijvoorbeeld gaan sporten of zo, zouden de omweg moeten maken.” Twee weken geleden kregen de bewoners van de Casselstraat een brief in de bus met wat uitleg. “Maar veel kunnen we vermoedelijk niet doen.”

Alternatieven

Het stadsbestuur werd ook gevraagd advies te geven voor drie andere overwegen. Een daarvan grens aan privéterrein op de Poperingseweg dichtbij de Noorderring. De eigenaar van de grond kan via de weegbrug van het Agentschap Wegen en Verkeer en de overweg zijn eigendom bereiken. De site is niet op een andere manier toegankelijk. “Ons advies is dat een afschaffing van deze overweg mogelijk is, maar op kosten van Infrabel moet een oplossing worden gevonden voor de bereikbaarheid van het terrein”, gaat de burgemeester verder.

Een andere overweg is die aan de Hoge Akkerweg. Daar staan twee woningen en er is fietsverbinding tussen de Poperingseweg en industriezone Hoge Akker. Infrabel stelt voor de huizen bereikbaar te maken via de Porreyestraat. “De fietsdoortocht wordt echter vaak gebruikt. Infrabel zou een alternatief moeten bieden aan de fietsers.”

Brug over Kemmelbeek

Tenslotte staat de overweg in de Montmorencystraat ter discussie. “Op het einde van die straat staat een woning. Infrabel wil het pand ontsluiten via de Bellestraat, door een nieuwe weg aan te leggen. De gronden daar zijn eigendom van het OCMW. De weg zou bovendien over een van die gronden moeten lopen, wat leidt tot waardevermindering. Bovendien zou er ook een brug moeten aangelegd worden over de Kemmelbeek. Strikt gezien heeft Infrabel ons advies niet nodig”, weet Talpe. “Elke overheid kan autonoom beslissen over het openbaar domein dat door haar wordt beheerd. Het stadsbestuur kan niet verhinderen dat overwegen worden gesloten. Ons standpunt is dus niet bindend. Toch lijkt het ons nuttig te overleggen met Infrabel. Hopelijk wil de spoorbeheerder naar ons luisteren.”