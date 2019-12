Bewoner sterft na hevige keukenbrand in Ieper, brandweerman gewond afgevoerd Hans Verbeke

21 december 2019

02u51 54 Ieper Op de Kerselaar in Ieper is vrijdagavond laat een man gestorven bij een keukenbrand. Het slachtoffer liep brandwonden op maar die werden ‘m niet fataal. Het was de verstikkende rook die hem het leven kostte. Oorzaak van de brand is een oververhitte frietpot.

Sneller konden ze niet ter plaatse zijn en toch kwamen de Ieperse blussers vrijdagavond te laat om een leven te redden. Flink wat brandweerlui waren na een oefening nog in de kazerne aanwezig toen even voor half elf een melding binnenliep van een keukenbrand op de Kerselaar, een sociale woonwijk in Ieper. Ter plaatse werden de spuitgasten geconfronteerd met een vrij hevige brand in de keuken op de eerste verdieping van de woning. Overal hing een dikke rook.

Frietpot op het fornuis

De blussers troffen een bewusteloze man aan die zo snel mogelijk naar buiten werd gebracht. In afwachting van de komst van een medisch team startten ze met de reanimatie. Na bijna een uur werden de reddingspogingen stopgezet. Het slachtoffer bleek overleden. Tijdens de bluswerken struikelde een brandweerman, hij brak z’n bovenarm en werd naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de brand veroorzaakt werd door een oververhitte frietpot die op het fornuis stond. De getroffen woning is zo goed als vernield door de brand. De onderliggende woning liep waterschade op.