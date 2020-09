Betonplaat voor torenkraan restauratie Lakenhalle en Beforttoren geïnstalleerd Christophe Maertens

01 september 2020

13u11 0 Ieper Op het Sint-Maartensplein in Ieper ligt sinds enkele dagen een grote betonplaat. Die dient om de torenkraan op te plaatsen in het kader van de renovatie van de Lakenhalle en de Belforttoren.

Het plateau meet 13 meter op 13 meter. Het is gevuld met betonijzer en met ongeveer 93 kubieke meter beton. De montage van de kraan is voorzien voor 17 en 18 september. Rond de toren wordt een stelling geplaatst en in november gaan de draak en de top van de Belforttoren. Tijdens de werken zal een tijdelijk dak de romp van toren tegen waterinfiltratie beschermen.