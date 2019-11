Bestuurder van vrachtwagen charterbedrijf van Sitra in Ieper opgeschrikt door geweerschoten in Frankrijk Alexander Haezebrouck & Benny Proot

18 november 2019

19u59 36 Ieper Een chauffeur van een charterbedrijf van het transportbedrijf Sitra uit Ieper is in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door geweerschoten afkomstig van asielzoekers op een parking langs de A10 in Poitiers in Frankrijk. De bestuurder raakte gelukkig niet gewond.

De vrachtwagen stond geparkeerd op een parking in de buurt van Poitiers langs de A10 in Frankrijk. De bestuurder bracht de nacht door in zijn vrachtwagen toen hij plots kogelschoten hoorde. “We zijn in de eerste plaats bekommerd om de chauffeur”, vertelt Jelle Verplanken van het transportbedrijf Sitra. “De chauffeur van een charter hoorde plots kogelschoten terwijl hij de nacht doorbracht op een parking rond Poitiers. We merken wel dat de laatste jaren het geweld vanwege vluchtelingen ten opzichte van de transportsector alsmaar toeneemt. Wijzelf hebben onze veiligheidsprocedures voortdurend aangepast en verscherpt. We hebben dit probleem ook al meermaals bij de bevoegde instanties gemeld, ook in het buitenland.”

Bij het transportbedrijf zijn ze wel verbaasd dat er nu ook al vluchtelingen aangetroffen worden in de buurt van Poitiers. Meestal botsen vrachtwagenbestuurders op vluchtelingen in het noorden zoals rond Calais. “Bepaalde vluchtelingen die de oversteek willen maken, worden steeds agressiever en deinzen niet terug om geweld te gebruiken. Zowel wij als onze collega’s merken dat het steeds moeilijker wordt om nog chauffeurs te vinden die op het Verenigd Koninkrijk willen rijden omwille van het probleem. We hopen dat de verschillende regelgevende instanties in Europa eindelijk de nodige inspanningen zullen doen om de veiligheid van de transportsector te garanderen.”