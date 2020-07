Belpop Bonanza Westhoek: Fiets- en wandelroutes met muzikale verhalen Christophe Maertens

18u16 0 Ieper Deze zomer kan iedereen al sportend kennis maken met de muzikale geschiedenis van de Westhoek. Via twee stadswandelingen en evenveel fietstochten gidsen Jan Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing) de deelnemer door de muzikale verhalen die de streek rijk is.

In de maand mei stond onder de titel ‘Belpop Bonanza Westhoek’ - een samenwerking tussen Cultuur Poperinge, Cultuurcentrum Het Perron, Art Vort’n Vis en Muziekcentrum Dranouter - een resem muzikale activiteiten gepland. Ter voorbereiding gingen Jan Delvaux en het Belpop Bonanza-team op zoek naar de boeiende geschiedenis van de streek. De coronacrisis trok echter een streep door de plannen.

Om niet alles van de Belpop overboord te gooien, pakken Cultuur Poperinge en Cultuurcentrum Het Perron deze zomer uit met de ‘Belpop Bonanza Westhoek fiets- en wandelroutes’. Ieper en Poperinge krijgen gedurende de zomer een eigen stadswandeling, die focust op het muzikale verhaal van de stad. Twee fietsroutes die vertrekken uit Ieper schetsen het grotere plaatje met passages in Dranouter en Westouter.

Willem Vermandere

“Langsheen de wandel – en fietsroutes ontdek je de plaatsen die een bijzondere band hebben met de muzikale belevenissen van de streek”, aldus de organisatoren. “Achter elke QR - code op deze plaatsen wacht een mooi verhaal in woord en beeld gebracht door Jan Delvaux en Jimmy Dewit (aka DJ Bobby Ewing), van Bob Geldof in Ieper, over een platenhoes van Willem Vermandere en Greenday in de Vort’n Vis, tot AC/DC in Poperinge. Het enige wat de fietsers en wandelaars nodig hebben, is een smartphone en het plan met de route.” Het plan is digitaal te downloaden via de website van Het Perron of kan afgehaald worden in de toeristische dienst van beide steden. Voor de echte liefhebbers nog meer goed nieuws: het ‘Belpop Bonanza project’ dat gepland stond in de maand mei, zal hernomen worden in het najaar van 2021.