Bellewaerde staat sinds dit weekend helemaal in teken van Halloween: vijf spookhuizen, 75 figuranten en griezelige decors verspreid over het park Joyce Mesdag

06 oktober 2019

18u35 0 Ieper Pretpark Bellewaerde staat sinds dit weekend helemaal in teken van Halloween. Overal in het park duiken griezelige decors op, er werden vijf extra spookhuizen opgetrokken, de bestaande attracties werden in een Halloweenjasje gestopt, en met Bubble Forest en Immortality heeft het park een bellenblaasshow en een illusieshow in het aanbod.

Meer dan 75 figuranten zijn er aan het werk om de bezoekers te entertainen. Marnix Vandenbussche is een van hen. “Mijn vrouw werkt hier vast in het pretpark, we wonen hier vlakbij”, legt Marnix uit. “Het is nu al het vierde jaar op rij dat ik hier tijdens de Halloweenperiode mensen kom schrik aanjagen. Waarom? ‘Waarom niet?’, zou ik durven zeggen. Het is echt heel leuk om te doen. Mijn outfit is ook best wel geslaagd, vind ik. Twee uur hebben de mensen hier nodig om mij er zo angstaanjagend te doen uitzien. Uiteraard zorg ik ervoor dat ik de mensen niet té bang maak. Als mensen te veel schrik hebben, dan laat ik hen meteen gerust. Het moet leuk blijven, he.”

Charlotte Vanlaecke, Dwight Vermandere en Amber Dekemele uit Izegem genoten met volle teugen gisteren, ondanks het slechte weer. “We hadden nog tickets liggen die tot en met vandaag geldig waren, dus we móesten wel vandaag komen, ook al waren de weersvoorspellingen niet zo bijster goed. Tot onze verrassing zagen we dat dit weekend net de start is van de Halloweenperiode in het park, en daar zijn we wel heel blij om. De figuranten zijn echt heel mooi uitgedost, en er is heel veel werk gestopt in de decoratie overal. Echt wel dik in orde.” Amber had alvast één favoriete griezelstek: Camping Corpse. “Dat was echt heel chique gedaan.”

Shannon Coopman uit Kortrijk trok vandaag samen met haar zoontje Marisse Gaspard en een vriend, Torsten Moerman, naar Bellewaerde park om even te griezelen. “We hebben een abonnement, dus we komen regelmatig wel even tot hier. Het viel me direct op: er is echt veel meer decoratie dan andere jaren.”