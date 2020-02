Bellewaerde mag vier zeldzame Armoertijgers verwelkomen: “Wij willen als dierentuin een steentje bijdragen aan de conservatie van ernstig bedreigde diersoorten.” Christophe Maertens

18 februari 2020

14u51 0

Vanaf april zullen de bezoekers van Bellewaerde een nieuwe diersoort in het park kunnen bewonderen: de Amoertijger. In het kader van het Europees kweekprogramma kan Bellewaerde maar liefst vier zeer zeldzame van dergelijke tijgers verwelkomen. “De Amoertijger is een bedreigde diersoort waarvan er nog slechts 500 dieren leven in de natuur”, zegt directeur Stefaan Lemey.

Populatie in stand houden

De Amoertijgers leven in de bossen en struikgewassen in het zuidwesten van Rusland en het noordoosten van China. Het is de grootste katachtige ter wereld en de enige tijger die in de sneeuw kan overleven.

“Wij willen met Bellewaerde als dierentuin een steentje bijdragen aan de conservatie van ernstig bedreigde diersoorten”, aldus de directeur. “De Amoertijger of Siberische tijger is een bedreigde diersoort waarvan er nog minder dan 500 leven in het wild. Door deze dieren te huisvesten bij ons helpen we de populatie in stand te houden.”

Soortbehoudprogramma

De Amoertijgers Zeya, Onon, Nanai en Tynda zijn afkomstig van Hluboká Zoo in Tsjechië, waar ze geboren zijn. Het gaat om drie vrouwelijke tijgers en één mannelijke tijger. De tijgers komen uit hetzelfde nest en zijn 1,5 jaar oud. “Na geboorte blijft een welp gewoonlijk gedurende maximum twee jaar bij de ouders. Nadien wordt er een nieuwe thuis gezocht. Op aanraden van het Europees soortbehoudprogramma EEP - de stuurgroep voor het kweekprogramma van de Amoertijgers - verhuisden de dieren naar Bellewaerde”, verduidelijkt Stefaan Lemey. “Dergelijke zeer zeldzamen en genetisch belangrijke dieren worden niet zomaar toevertrouwd aan elke zoo. Dankzij de decennialange ervaring met roofdieren en katachtigen, mag Bellewaerde deze unieke dieren verwelkomen in het park.”

Bengal Express

De tijgers hebben ondertussen volop hun binnen- en buitenverblijf kunnen verkennen. Ze hebben zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe omgeving en de dierenverzorgers. De introductie is vlot verlopen en de dieren voelen zich op hun gemak. De komende weken wordt hun buitenverblijf aangepast. Er wordt een grote houten klimstructuur gebouwd met verschillende niveaus en platformen, zodat de dieren hun klim- en klautertalenten kunnen benutten. Voor de aanpassingen aan het verblijf werd een budget van 100.000 euro voorzien. “Als ze wat zijn ingeburgerd zullen de dieren kennis maken met de Bengal Express, van waaruit de bezoekers deze prachtige dieren zullen kunnen bewonderen.”

De komst van de tijgers is goed nieuws voor het park. In november vorig jaar moest Bellewaerde immers nog afscheid nemen van de twee Bengaalse tijgers Kiara en Mira, die ziek waren. Die dieren hadden 18 jaar in het park verbleven.