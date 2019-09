Bellewaerde investeert in rollercoaster van 7,5 miljoen euro Hans Verbeke

23 september 2019

15u16 0 Ieper Nog meer dan vroeger wil Bellewaerde haar imago van familiepark waarmaken. Dit najaar start de bouw van een nieuwe rollercoaster, speciaal voor families. Geraamde kostprijs: 7,5 miljoen euro. Dat is gevoelig meer dan wat het park investeerde in de Huracan-rollercoaster en - recent nog - in Dawson Duel. De nieuwe attractie opent voorjaar 2020.

Dit najaar start Bellewaerde met de grond- en funderingswerken voor de bouw van de nieuwe roetsjbaan die de naam ‘Canadacoaster’ zou krijgen, naar het themagedeelte in het park waar de attractie komt. Het traject van de family coaster wordt op maat gemaakt voor Bellewaerde, het park werkt daarvoor samen met de Duitse attractiebouwer Gerstlauer. Die realiseerde dit jaar én vorig jaar in ons land ook al nieuwe achtbanen in zowel Bobbejaanland als Walibi. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de schetsen van hoe de Canadacoaster er uit zal zien.

Onvergetelijke momenten

Met de komst van de nieuwe attractie trekt Bellewaerde resoluut de kaart van de families. “Het wordt een nieuwe beleving voor jong en oud”, zegt marketingdirecteur An De Ridder. “De nieuwe achtbaan komt naast de attractie Dawson Duel die we in 2017 openden. Ze betekent een mooie aanvulling op het bestaande aanbod in ons park, met niet alleen attracties maar ook exotische dieren en onze prachtige groene omgeving. De Canadacoaster moet toelaten om ons familiaal doelpubliek nog meer unieke en onvergetelijke momenten dan vroeger te doen beleven.”

Grootste investering in 20 jaar

Compagnie des Alpes, de eigenaar van Bellewaerde, kijkt niet op een euro voor de realisatie van het zoveelste paradepaardje. Voor de ontwikkeling en de bouw is 7,5 miljoen euro voorzien, meteen de grootste investering in een attractie sinds twintig jaar. Ter vergelijking: voor Dawson Duel werd 4 miljoen euro geïnvesteerd, dat is evenveel als voor Huracan in 2013. De plannen voor de Canadacoaster zijn alvast opmerkelijk, want eigenaar Compagnie des Alpes investeerde nog maar pas 17 miljoen euro in het pas geopende Bellewaerde Aquapark.