Bellewaerde investeert 7,5 miljoen euro in nieuwe attractie Wakala: “Plezier voor het hele gezin” Christophe Maertens

28 januari 2020

16u03 4 Ieper In het pretpark Bellewaerde in Zillebeke zullen bezoekers dit seizoen kunnen plaatsnemen op de familycoaster Wakala. De nieuwe attractie, waarvan de naam verwijst naar een oude indianenlegende, is speciaal gebouwd om heel het gezin plezier te laten beleven. “Er zijn geen loopings, de mensen gaan niet ondersteboven, zodat alles aangenaam blijft. Alles gaat niet te hoog, te diep of te snel, met andere woorden: voor heel het gezin.”

In de Canadazone van het pretpark Bellewaerde wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe attractie, die luistert naar de naam Wakala. “Het gaat om een coaster met drie treinen die zowel kinderen als hun ouders een aangename rit moeten bezorgen”, zegt directeur Stefaan Lemey.

“We zijn steeds pionier geweest op vlak van attracties, nieuwigheden en innovatieve projecten”, zegt Lemey. “Met de Wakala zetten we een volgende stap. Het project past volledig in onze strategie: het aanbieden van avontuur en plezier in een natuurlijke omgeving waar familie en vrienden onvergetelijke en authentieke momenten samen kunnen beleven. Met de Wakala hopen we gezinnen die het park bezoeken veel unieke momenten te laten beleven.”

Maximum 1.000 personen

De nieuwe attractie, met een lengte van 660 meter en een hoogte van 21 meter, bevat twee liftheuvels, waarvan één met een lichte versnelling. Het traject eindigt op zijn hoogste punt pal boven de vijver, waarbij de treinen voorwaarts de hoogte ingaan en achterwaarts terugkeren. Het traject maakt een bocht doorheen de attractie Dawson Duel. De maximale snelheid van de treinen bedraagt 50 km per uur. “Het is de eerste attractie van Bellewaerde met drie treinen en dat om een grote capaciteit te kunnen realiseren. We zullen maximum 1.000 personen kunnen vervoeren”, zegt de directeur. “Er zijn geen loopings, de mensen gaan niet ondersteboven, zodat alles aangenaam blijft. Alles gaat niet te hoog, te diep of te snel, met andere woorden: voor heel het gezin.”

Natuur en water

“De naam Wakala verwijst naar een oude legende van de Kwakiutl, indianenstammen uit West-Canada”, gaat de directeur verder. “Die indianen zijn sterk bezig met de natuur en water, wat perfect past in ons park. De legende aan de attractie verbonden, vertelt het verhaal van het stamhoofd Wakala die plots met zijn kano begon te zweven. Zo deed hij een trip onder en boven de wolken en verzamelde daarbij heel veel kennis. Daarop is hij teruggekeerd naar zijn stam en deelde hij die kennis”, weet Lemey.

Voor de ontwikkeling en de bouw van de attractie werd 7,5 miljoen euro vrijgemaakt. “Het is voor Bellewaerde meteen de grootste investering in een attractie sinds 1999.” De attractie moet klaar zijn bij het begin van het nieuwe seizoen, op 4 april.