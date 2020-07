Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark openen de deuren: “Regen of geen regen, ik blijf de hele dag!” Christophe Maertens

01 juli 2020

12u15 0 Ieper Al om 9 uur - een uur voor de opening - vatten er deze voormiddag bezoekers post aan de ingang van Bellewaerdepark in Ieper. Ook aan het aquapark stonden mensen te wachten om het water in te duiken.



Vanaf vandaag mogen de pretparken eindelijk opnieuw open na een positief advies van de Nationale Veiligheidsraad. Bellewaerde ging dan ook meteen vannochtend om 10 uur open. Het pretpark nam alle mogelijk maatregelen om een bezoek veilig te laten verlopen. Woensdag kunnen 1.000 mensen Bellewaerde binnen. “Vandaag is een proefdag”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “Vanavond en ook in de volgende dagen evalueren we wat eventueel beter kan, maar in principe kan er niets verkeerd lopen. We zijn heel goed voorbereid.”

Wakala

Deze ochtend stonden voor het openen van de deuren al mensen bij de ingang te wachten. De 10-jarige Senne Messelis uit Lauwe was er als de kippen bij om het water van het indoor aquapark in te duiken. “We hadden eigenlijk al voor de coronacrisis willen komen, maar dat deden we niet omdat we dachten dat het te druk zou worden.”

Wiebe Libbrecht (15) uit Wervik probeerde in het park zelf al meteen de nieuwe attractie Wakala uit. “Het was een zeer toffe rit, het was heviger dan ik dacht. Ik ben met opzet vandaag gekomen, want ik wou per se de nieuwe attractie proberen. Regen of geen regen, ik blijf hier de hele dag.”

