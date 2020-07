Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark openen de deuren: “Eindelijk nog eens een uitstap. Wij blijven hier de hele dag!” Christophe Maertens

01 juli 2020

12u15 0 Ieper Al om 9 uur, een uur voor de opening, vatten er woensdagvoormiddag bezoekers post aan de ingang van het Bellewaerdepark in Ieper. Ook aan het Aquapark stonden mensen te wachten om het water in te duiken. “Regen of geen regen, ik blijf hier de hele dag.”



Woensdag 1 juli mochten de pretparken opnieuw de deuren openen na een positief advies van de Nationale Veiligheidsraad. Ook in Bellewaerde was dat het geval. Het park nam alle mogelijke maatregelen om een bezoek veilig te laten verlopen. Op de eerste dag werden 1.000 mensen toegelaten. “Min of meer om alles een beetje uit te testen”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “Vanavond en ook in de volgende dagen evalueren we wat eventueel beter kan, maar in principe kan er niets verkeerd lopen. We zijn heel goed voorbereid en dat zowel voor het park als voor het indoor waterpark.”

Drukke werkperiode

Woensdagochtend stonden voor het openen van de deuren al mensen bij de ingang. De 10-jarige Senne Messelis uit Lauwe, zijn broertje Vic (7) en ouders Timothy en Greet Vandewalle waren er als de kippen bij om in het water van het indoor aquapark te duiken. “We hadden eigenlijk al voor de coronacrisis willen komen, maar dat deden we niet omdat we dachten dat het te druk zou worden. Ook in de paasvakantie konden we niet, maar nu zijn we er wel geraakt”, zegt Senne. De ouders van jongeman namen een paar dagen verlof na een drukke werkperiode. “We hebben pas deze morgen beslist te komen en het reserveren gebeurde zonder problemen. Ik had het wel drukker verwacht.”

Tom Goethals uit Ieper kwam eveneens met zijn gezin naar het zwembad. “De kinderen begonnen zich na de lange coronaperiode toch een beetje te vervelen. Daarom zijn we blij dat we ergens naartoe kunnen en dat op een veilige manier. Vorige week zondag hebben we met ons abonnement kunnen reserveren. De maatregelen vallen eigenlijk mee, de kinderen merken er niet zoveel van. Volgende week zondag komen we terug naar het park. Voor de coronaperiode kwamen we toch een keer per week, we zijn dus blij dat we hier weer binnen kunnen (lacht).”

Steward

Iets drukker was het aan de ingang van het park. De bezoekers kregen op een ludieke manier uitleg over de coronamaatregelen in het park door een coronasteward. In de wachtrij stond papa Rudy Hosten (54) uit Lombardsijde met zijn twee dochters Amber en Anna. “Ze hebben nu al een hele tijd thuis moeten zitten, ze zijn dus uitgelaten om naar het park te komen. Het regent een beetje, maar dat deert hen niet. We hebben vroeg gereserveerd. Gelukkig, want mijn vrouw wou twee dagen later nog een ticket kopen, maar dat lukte niet meer. Ik ben dus alleen op stap met twee dochters, we blijven de hele dag hier.”

In het park testte Wiebe Libert (15) uit Wervik meteen de nieuwe attractie Wakala uit. “Zeer toffe rit, maar toch heviger dan ik dacht. Ik ben met opzet vandaag gekomen, want ik wou per se de nieuwe attractie proberen.” Wiebe doet heel veel pretparken en gaat speciaal op zoek naar achtbanen. “Maxime en ik hebben tickets gereserveerd vanaf het kon en vandaag stonden we hier al om 9 uur voor de deur. Deze namiddag komen we nog eens terug naar Wakala, maar eerst gaan we de rest van het park nog eens verkennen.” Wiebe vindt dat Bellewaerde de maatregelen goed aanpakt. “Je ziet duidelijk waar je moet lopen. Als je kijkt naar YouTube naar andere parken, lijkt het me vaak zo duidelijk niet. De mensen van Bellewaerde hebben er duidelijk over nagedacht. Dus: regen of geen regen, ik blijf hier de hele dag.” Rond de middag stopte het met regenen en kwam de zon af en toe door de wolken, wat het verblijf voor veel kinderen en hun ouders helemaal compleet maakte.