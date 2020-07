Bellewaerde beleeft ‘topweekend’ in coronatijd: ‘de schade zoveel mogelijk proberen beperken’ Joyce Mesdag

19 juli 2020

09u25 0 Ieper Bellewaerde beleeft een topweekend, althans voor deze coronatijden. Om de veiligheid van de bezoekers te kunnen garanderen, worden maximum 5500 bezoekers toegelaten. Dit weekend is alvast uitverkocht. “Het wordt sowieso een verliesjaar”, zegt directeur Stefaan Lemey. “Het is nu gewoon een kwestie van de schade zoveel mogelijk te beperken.

Het maximaal aantal bezoekers is nodig, zodat bezoekers in het park de nodige afstand kunnen bewaren. Mondmaskers zijn verplicht in wachtrijen, op attracties, in restaurants en in de toiletten. Daarnaast mogen de mondmaskers af. En het is Bellewaerde menens. Wie de strikte veiligheidsvoorschriften niet naleeft, vliegt eruit. “Zonder pardon”, zegt directeur Stefaan Lemey. “Gisteren werd een groep van 50 mensen onherroepelijk naar de exit begeleid, omdat ze halsstarrig weigerden hun mondmasker op te zetten.”

Op het ogenblik dat Lemey het vertelt, komen twee Franse moeders verhaal bij hem halen. Hun kinderen zijn een half uurtje geleden het park uitgestuurd. “Klopt”, bevestigt Lemey. “Jullie zoons weigerden een mondmasker op te zetten. Wie niet wil meewerken, is niet langer welkom.” De moeders foeteren nog dat het een overdreven maatregel is, ‘want als het er maar twee of drie zijn die niet willen meewerken, is het niet eerlijk dat iedereen van de groep eruit vliegt’. “Sorry”, zegt Lemey. “Het zijn de regels.”

“We hebben 400.000 euro geïnvesteerd in de veiligheid van onze bezoekers”, legt Lemey uit. “Ontsmettingszuilen aan de ingang en uitgang van ons park, maar ook aan elke in-en uitgang van elke attractie. We hebben infoborden laten maken, hebben in het hele park signalisatie aangebracht zodat de mensen elkaar zo weinig mogelijk kruisen, enz. Bovenop die investering zetten we ook nog eens stewards in die de hele dag door het hele park in de gaten houden, en al onze medewerkers wijzen bezoekers voortdurend op de regels. We gaan die inspanningen niet teniet laten doen door bezoekers die dwars liggen. Wie zijn mondmasker eens een keer vergeet aan te doen, daar hebben we uiteraard wel begrip voor. Maar wie echt weigert om mee te werken, vliegt eruit. Je kan dat streng vinden. Maar we zijn dat verplicht ten opzichte van de andere bezoekers die zich wél aan de regels houden, en die erop rekenen dat ze in alle veiligheid naar ons park kunnen komen.”

Mama Ruth Stragier en zoon Ezra Kiekens zijn blij met hoe streng Bellewaerde is. “Je ziet hier en daar gezinnen die niet meteen willen meewerken, maar die worden eigenlijk heel snel aangesproken door de medewerkers. Chapeau”, zegt Ruth. “Zelf vind ik het niet erg om er eentje te dragen, het is maar voor even.”

Het wordt sowieso geen boerenjaar voor Bellewaerde, en dat terwijl er net 7 miljoen euro geïnvesteerd werd in de nieuwste attractie. “Ze zal niet meteen opbrengen”, zegt Lemey. “Het wordt sowieso een verliesjaar. Het is nu gewoon een kwestie van de schade zoveel mogelijk te beperken. We hebben intussen al beslist dat we deze winter open blijven, wat normaal niet het geval is. Elk weekend in december en de volledige kerstvakantie blijven we open. We redden wat er te redden valt.”