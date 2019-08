Bellewaerde bant suikerspin, te groot risico op wespen mvdb

27 augustus 2019

11u07

Bron: VRT 0 Ieper Bellewaerde in Ieper heeft tijdelijk de suikerspin uit het snackaanbod gehaald, zo meldt de VRT-nieuwsdienst. In het pretpark vliegen veel wespen rond waardoor het risico ontstaat dat een insect in de suikerspin zou kruipen. Iets wat de directie koste wat kost wil vermijden.

De suikerkraampjes verspreid over het park blijven tot nader order gesloten. Een opgehangen brief geeft toelichting waarom Bellewaerde geen suikerspinnen meer verkoopt. De directie benadrukt dat de veiligheid van de bezoekers voor hen op de eerste plaats komt.



Door de zachte winters en warme zomers kampt West-Europa met meer wespen daan vroeger. In augustus zijn de wespennesten te talrijk en gaan de insecten op zoek naar eten. Wie in de zomer een terras bezoekt en daar frisdrank of een biertje drinkt, weet als geen ander dat wespen wat graag suikerhoudend voedsel of dranken opzoeken.



