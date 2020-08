Belgisch kampioenschap Leeuwentoren in Ieper: “Er komt wel wat tactiek bij kijken, maar ook een grote portie geluk” Christophe Maertens

23 augustus 2020

17u38 2 Ieper In de kattenstad vindt zondag het Belgisch kampioenschap Leeuwentoren plaats. In de kattenstad vindt zondag het Belgisch kampioenschap Leeuwentoren plaats. Leeuwentoren is een houten werpspel dat is gebaseerd op de Leeuwentoren die op de Ieperse vestingen te vinden is. “Bij ons zit het spel altijd in de autokoffer. Zelfs als we op reis gaan en we maken een korte tussenstop, dan spelen we vlug een spelletje.”



Twee jaar geleden bracht leraar Stefaan Vanoplynes uit Ieper het buitenspel ‘Leeuwentoren’ op de markt. Het werpspel is een mix tussen kubb en petanque en de naam verwijst naar de stenen Leeuwentoren op de vestingen van Ieper. Zondag werd voor een tweede keer het Belgisch kampioenschap georganiseerd. Het tornooi vond plaats aan de zomerbar van De Voerman op de Rijselseweg in Ieper.

Voorrondes

“Het zag er aanvankelijk niet goed uit voor het kampioenschap, door de coronacrisis”, zegt de uitvinder van het spel. “Door de versoepeling van de maatregelen kon ik het tornooi echter wel organiseren, maar ik moest wel met voorrondes werken. Daarvoor zette ik vier avonden op poten, met telkens acht ploegen. Elke avond waren er rond de dertig spelers aanwezig, alles bleef dus binnen de normen. De twee beste ploegen per avond drongen de eindronde binnen die vandaag (zondag, nvdr) plaatsvindt. Toevallig hebben we vijf Ieperse teams in de finale, naast een ploeg uit Tielt, Waregem en Kortrijk. In de selecties speelden die alle teams uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen naar huis.”

Kinderen

Een van de ploegen is team Jowala uit Ieper. Dat bestaat uit vader Steven De Nul (39) en zonen Wout (12) en Jonas (10). “Het is een fantastisch spel. Het duurt niet zolang als bijvoorbeeld kubb. Ik heb het leren kennen via een van de juffen van een van de gasten. Sindsdien zijn we er constant mee bezig. Het leuke eraan is dat de spelregels niet zo moeilijk zijn, het gaat snel en het is interactief. Het is goed voor de kinderen dat het maar een minuutje of tien duurt, ze kunnen er goed hun aandacht bijhouden. Bovendien is het een buitenspel. Bij ons zit het altijd in de autokoffer. Zelfs als we op reis gaan en we maken een korte tussenstop, dan spelen we vlug een spelletje. Of we door zoveel te spelen in het kampioenschap terecht kwamen? Ik denk het niet. Er is een grote factor geluk aan verbonden. Je kunt tegen iedereen winnen en tegen iedereen verliezen. Maar er komt wel wat tactiek aan te pas. Je moet wel even nadenken hoe je speelt.”

Bos

In het voorjaar van 2021 wil Stefaan Vanoplynes in Ieper een bos van zevenhonderd bomen aanplanten: voor elk verkocht spel een boom. Onlangs verkocht de man de eerste exemplaren van zijn spel in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland, Spanje en zelfs een naar Amerika en twee naar Dubaï. “Zo hoop ik in de toekomst om een plaatsje te bemachtigen naast de Noorse spellen kubb en mölkky. Het spel is ontstaan voor mijn leerlingen van de zesde klas en is in twee jaar tijd al mooi verspreid over Vlaanderen en Nederland, nu komen ook de eerste Europese landen eraan.”